Türkiye'de eşi benzeri yok: Dededen kalma evi için tek bir isteği var

Bu taşınmazın giriş kapısı ile dört pencere üzerinde İncil ve Zebur'dan çizgiler ile duvarlarında yağlı boya tabloları bulunmaktadır. Dedem ve babamdan bana intikal eden bu tarihi taşınmazı kendi imkanlarımla muhafaza ediyorum ve halen muhafaza etmeye devam ediyorum. 2010 Almanya Federal Cumhuriyeti Erzurum Fahri Konsolosu Dr. Sıtkı Yılmaz Kuşkay'ın ilgilenmesi sonucu Alman Büyükelçi Eckart Cuntz evimi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve dış cephesi onarıldı" diye konuştu.