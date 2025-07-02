ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2025 SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yüzde kaç zamlanacak?

2025 yılının Ocak ayında yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL'ye çıkarılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısında bir kez daha zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yakından takip edilirken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın ardından özel sektör için de yeni bir ücret dengesi oluşabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar belirleyici olacak.

1 /6 Ocak ayında yapılan %30’luk artışla 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücretin, enflasyondaki yükselişle birlikte yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusu çalışan kesimin odağında yer alıyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrası milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışı netleşecek. Bu gelişmeler özel sektörü de etkileyebileceği için, olası bir asgari ücret artışı konusunda yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz 2025’te asgari ücrete ara zam gelir mi?

2 /6 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

3 /6 2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor.

4 /6 Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

5 /6 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.