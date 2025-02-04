TOKİ aracılığıyla yeni sosyal konut projelerinin başlatılması için düğmeye basıldı. Cumhuriyet tarihindeki en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ'nin yeni projesi ile vatandaş ev sahibi olacak. 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi ve sosyal konut projeleri için uygun arazilerin belirlenmesi istendi. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, kimler başvuracak, şartlar neler, ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

1 /13 Uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı geliyor. TOKİ'den Sosyal Konut Projesi hayata geçiyor. Dar gelirli aileler düşük maliyetle ev sahibi olacak. TOKİ’nin yeni sosyal konut projesi düşük gelirli ailere umut olacak. Yüksek talep bekleniyor. TOKİ’nin yeni konut projesine başvuru süreci başlayacak. Bu proje genç aileler için ideal bir fırsat olacak. Peki TOKİ sosyal konut ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler olacak, gelir kriteri olacak mı? İşte detaylar.

2 /13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada sosyal konut projelerinin yaz aylarından itibaren hız kazanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, TOKİ aracılığıyla yeni sosyal konut projelerinin başlatılması için düğmeye basıldı. 81 ilde konut yapılabilecek araziler belirlenecek.

3 /13 Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için düşük maliyetli projeler üretilecek. Öncelik Hazine ve belediye mülkiyetindeki arazilerde olacak.

4 /13 TOKİ sosyal konut yapılacak araziler nasıl seçilecek? Yeni sosyal konut projeleri için maliyetlerin düşük tutulması hedefleniyor. Bu nedenle konutların inşa edileceği araziler için Hazine ve belediyeye ait taşınmazlara öncelik verilecek.

5 /13 TOKİ'nin sosyal konut yapacağı arazi seçiminde dikkate alınacak kriterler: ✅ Deprem güvenliği: Fay hatlarından uzak ve sağlam zemine sahip alanlar seçilecek. ✅ Yerleşime uygunluk: Arazinin eğimi, altyapı imkanları ve ulaşım olanakları değerlendirilecek. ✅ Koruma alanları: Tarım arazileri, ormanlık alanlar ve sit bölgeleri projeye dahil edilmeyecek. Bakanlığın yönlendirmesiyle, konut projeleri için en uygun bölgeler belirlenerek yatırım süreci hızlandırılacak.

6 /13 TOKİ ne kadar sosyal konut yapacak? Yapılan planlamaya göre, nüfusa bağlı olarak konut üretimi şekillenecek. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100 konut yapılacak. Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde en az 500 konut inşa edilecek.

7 /13 Böylece ilk aşamada en az 100 bin, toplamda ise 200 bin civarında konut üretilmesi bekleniyor. Ayrıca, 2028 Stratejik Eylem Planı kapsamında TOKİ’nin toplamda 500 bin konut inşa etme hedefi bulunuyor.

8 /13 TOKİ sosyal konutları nasıl olacak? TOKİ konutları 1+1 mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, küçük metrekareli 1+1 konutların üretimi gündemde. Ancak uzmanlar, özellikle aileler için 2+1 konutların daha uygun olduğunu vurguluyor.

9 /13 Gayrimenkul uzmanlarına göre: Büyükşehirlerde küçük daireler talep görebilir. Batı illerinde 1+1 konutlara ilgi artabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise daha geniş konut ihtiyacı var. Genel olarak, konut projelerinin ağırlıklı olarak 2+1 planlanacağı öngörülüyor.

10 /13 TOKİ konut kampanya ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak konut seferberliği kapsamında başvuruların 2025'ın ilk altı ayında başlaması bekleniyor. İnşaat çalışmalarının ise 2026 sonuna doğru başlaması öngörülüyor.

11 /13 Ancak şu anda devam eden 250 bin konutluk ihalelerin tamamlanması ve deprem bölgesindeki inşaatların tamamlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni sosyal konut projeleri için başvurular alınacak.

12 /13 TOKİ sosyal konut başvurusu kimler yapacak, başvurular kimler i̇çin geçerli olacak? Daha önce konut sahibi olmamış olan vatandaşlar başvurabilecek. Belirli bir süre ilgili şehirde ikamet edenler öncelikli olacak. Başvurular için hane içi gelir kriteri dikkate alınacak.