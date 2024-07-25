ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ 2024: Üniversiteler ne zaman, kayıtlar hangi tarihte açılacak? YÖK akademik takvim...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Adaylar, sınav sonucunda elde ettikleri puanları göz önünde bulundurarak çeşitli tercihlerde bulunacaklar. "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusu da bu sebeple cevap bekliyor. Bu yıl üniversiteler 1 milyon 58 bin 345 öğrenciyi kabul edecek. İşte 2024-2025 akademik yılı için üniversitelerin yüz yüze ve online kayıt tarihleri!