ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ 2024: Üniversiteler ne zaman, kayıtlar hangi tarihte açılacak? YÖK akademik takvim...

"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt tarihleri önümüzdeki günlerde başlayacak tercih süreci öncesi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını adaylarını erişimine açmıştı. Aldığı puanı öğrenen adaylar önümüzdeki haftalarda istedikleri üniversiteler için tercihlerde bulunacaklar. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Adaylar, sınav sonucunda elde ettikleri puanları göz önünde bulundurarak çeşitli tercihlerde bulunacaklar. "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusu da bu sebeple cevap bekliyor. Bu yıl üniversiteler 1 milyon 58 bin 345 öğrenciyi kabul edecek. İşte 2024-2025 akademik yılı için üniversitelerin yüz yüze ve online kayıt tarihleri!
ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek.
Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir.
E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.