Frankfurt’a Galatasaray maçı öncesi büyük şok

09:1913/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga’da Bayer Leverkusen’e 9 kişi kalan rakibi karşısında 3-1 mağlup oldu. Frankfurt’un tek golü milli yıldız Can Uzun’dan geldi. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen'e konuk oldu.


BayArena'da oynana mücadeleyi Leverkusen 3-1 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Grimaldo, 45+4. dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8. dakikada yeniden Grimaldo kaydetti.


Frankfurt'un tek golü ise 52. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.



Leverkusen'de 59. dakikada Andrich ve 90+2. dakikada Ezequiel Fernandez ikinci sarı karttan kırmız kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Frankfurt ise ilk mağlubiyetini yaşadı.


Ligde gelecek hafta Leverkusen, M'gladbach'ı ağırlayacak. Frankfurt, Union Berlin'i konuk edecek.


#Galatasaray
#Frankfurt
#Şampiyonlar Ligi
