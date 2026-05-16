İngiltere FA Cup’da Chelsea - Manchester City finali nefes kesti: Kupa sahibini buldu!

İngiltere FA Cup finalinde Chelsea ve Manchester City Wembley’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma City’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 72’ Antoine Semenyo’dan geldi. City 2 yıl aranın ardından tekrar kupanın sahibi olarak 7. kez bu kupayı müzesine götürdü.
Chelsea fırsatları değerlendiremedi
Karşılaşma boyunca zaman zaman etkili olan Chelsea, yakaladığı fırsatları gole çeviremezken Wembley’de mutlu sona ulaşan taraf Pep Guardiola’nın öğrencileri oldu.
