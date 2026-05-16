İngiltere FA Cup’da Chelsea - Manchester City finali nefes kesti: Kupa sahibini buldu!

19:1916/05/2026, Cumartesi
İngiltere FA Cup finalinde Chelsea ve Manchester City Wembley’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma City’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 72’ Antoine Semenyo’dan geldi. City 2 yıl aranın ardından tekrar kupanın sahibi olarak 7. kez bu kupayı müzesine götürdü.

FA Cup Final’inde Chelsea ile Manchester City, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan finalde kupayı kazanan taraf Manchester City oldu.


Mücadeleyi 1-0 kazanan City’ye zaferi getiren golü 72. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.


Manchester City kupayı yeniden kazandı

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 2 yıl aranın ardından yeniden FA Cup şampiyonluğuna ulaştı. İngiliz devi ayrıca tarihindeki 7. FA Cup zaferini elde ederek kupayı müzesine götürdü.


Chelsea fırsatları değerlendiremedi

Karşılaşma boyunca zaman zaman etkili olan Chelsea, yakaladığı fırsatları gole çeviremezken Wembley’de mutlu sona ulaşan taraf Pep Guardiola’nın öğrencileri oldu.


Final maçının ardından Manchester Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.


