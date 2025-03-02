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Kasımpaşa'da maç sonu Galatasaraylıları kızdıran şarkı | VİDEO

Kasımpaşa'da maç sonu Galatasaraylıları kızdıran şarkı | VİDEO

18:502/03/2025, dimanche
G: 2/03/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, karşılaşma sonunda stadyum hoparlöründen çaldırdığı şarkıyla Galatasaray'a gönderme yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Çıktığı son 6 karşılaşmadan 1 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda kötü gidişat devam ediyor.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen (2) ile Davinson Sanchez'den geldi. Kasımpaşa'da ise Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa Kulübü, son düdüğün ardından stadyumda çaldırdığı şarkıyla sarı-kırmızılı takıma göndermede bulundu.

Maç sonunda stadyum hoparlörlerinden Hande Yener'in Mor şarkısı çalındı. İşte o anlar:

#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Kasımpaşa

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