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Nihat Kahveci Galatasaray-Eyüpspor maçı sonrasında çok sinirlendi: 'Gözlerinizi evde mi unuttunuz'

Nihat Kahveci Galatasaray-Eyüpspor maçı sonrasında çok sinirlendi: 'Gözlerinizi evde mi unuttunuz'

Haber Merkezi
09:492/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Nihat Kahveci hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Berke Özer'in performansına övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "110 dakikayı alıp saklayacağı bir maç oynadı. Torununun torunlarına gösterebileceği bir performans gösterdi" dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Hakem gözünü seveyim. Gözlerini evde mi unuttun?"

"VAR'dakiler. Gözlerinizi evde mi unuttunuz? Yazık ya" şeklinde konuştu.

Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Nihat Kahveci, "Davinson'da ne dokunulmazlık var ya! Elit bir stoper ama ilk yarıda Thiam'a yaptığı müdahale ne ya!"

"Yakıştıramadım, net kırmızı. Sen bilerek ayağını rakibe doğru açamazsın. Bu kötü niyettir, centilmenlik dışıdır."

"İkinci yarıda sarı kartı varken Thiam'ın ayağına bastı, ikinci sarı karttan orada da atılması lazımdı. Yapmayın hocam" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Eyüpspor
#Nihat Kahveci

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