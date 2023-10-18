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General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ile adından söz ettiriyor

General Mobile GM Phoenix 5G teknik özellikleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Karbon siyahı rengiyle göz kamaştıran GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix Kamerası, 66W Hızlı Şarj Teknolojisi ve 6.78'' 3D Kavisli AMOLED Ekranı ile kullanıcısını büyülüyor. 6.78" FHD+ geniş ekranı sayesinde her detayı daha net görüntüleyebilirsiniz. İşte General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı.

13:51 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
GM Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı

GM Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı

GM Phoenix 5G
, özellikler ve fiyat arasında iyi bir dengeye sahip iyi bir orta sınıf akıllı telefondur. Büyük bir ekran, güçlü bir işlemci ve uzun ömürlü bir bataryaya sahip bir telefon arıyorsanız, GM Phoenix 5G göz önünde bulundurulması gereken iyi bir seçenektir.

General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri

GM Phoenix 5G, General Mobile tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen bir orta sınıf akıllı telefondur. 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile öne çıkıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

GM Phoenix 5G'nin bazı spesifik özellikleri
:
  1. Ekran: 6.78 inç, AMOLED, FHD+, 120Hz, 950 nit parlaklık
  2. İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
  3. RAM: 8 GB
  4. Depolama: 256 GB
  5. Arka kamera: 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro sensör, 2 MP derinlik sensör
  6. Ön kamera: 16 MP
  7. Batarya: 4700 mAh, 33W hızlı şarj
  8. Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC
  9. Boyutlar: 168.3 x 76.4 x 9.1 mm
  10. Ağırlık: 205 gram
  11. Çözünürlük: 2412X1080
  12. Renkli Ekran: 1 Milyar
  13. Ekran/Gövde Oranı: %93.64

GM Phoenix 5G telefon fiyatı ne kadar?

Carbon Black (Karbon Siyahı) 16GB (8GB + 8GB Genişletilmiş RAM) + 256GB Hafıza, Çift Sim Kart 16.499,00 TL

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#GM Phoenix 5G fiyatı
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