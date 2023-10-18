GM Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı
General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri
GM Phoenix 5G, General Mobile tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen bir orta sınıf akıllı telefondur. 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile öne çıkıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, FHD+, 120Hz, 950 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP makro sensör, 2 MP derinlik sensör
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 4700 mAh, 33W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC
- Boyutlar: 168.3 x 76.4 x 9.1 mm
- Ağırlık: 205 gram
- Çözünürlük: 2412X1080
- Renkli Ekran: 1 Milyar
- Ekran/Gövde Oranı: %93.64
GM Phoenix 5G telefon fiyatı ne kadar?
Carbon Black (Karbon Siyahı) 16GB (8GB + 8GB Genişletilmiş RAM) + 256GB Hafıza, Çift Sim Kart 16.499,00 TL