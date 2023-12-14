Juventus'un efsaneleri arasında yer alan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, futbolu bıraktığını duyurdu. Chiellini açıklamasında, "Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin, hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Peki, Giorgio Chiellini kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

GİORGİO CHİELLİNİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGI TAKIMLARDA OYNADI?

Juventus'un efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, 39 yaşında emekliliğini açıkladı.

Giorgio Chiellini, 14 Ağustos 1984 tarihinde İtalya'nın Pisa şehrinde doğmuş bir İtalyan eski millî futbolcudur. Stoper mevkisinde görev yapmıştır.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Livorno'da başlayan Chiellini, 2004 yılında Fiorentina'ya transfer olmuştur. 2005 yılında Juventus'a transfer olan Chiellini, kulüpteki 18 yıllık kariyerinde 5 Serie A şampiyonluğu, 4 Coppa Italia şampiyonluğu, 5 Supercoppa Italiana şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmıştır.

İtalya millî takımında 2004 yılından itibaren forma giyen Chiellini, 117 maçta 8 gol atmıştır. İtalya ile 2004 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikincilik, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştır.

Chiellini, 2023 yılında futbolu bırakmıştır.

Kariyer Başarıları

Juventus

Serie A (5): 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16

Coppa Italia (4): 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Supercoppa Italiana (5): 2012, 2013, 2015, 2018, 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2015

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FIFA Kulüpler Dünya Kupası (1): 2017

İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası (1): 2020

Avrupa Futbol Şampiyonası (2): 2012 (ikincilik), 2016 (üçüncülük)

Yaz Olimpiyatları (1): 2004 (bronz madalya)

FUTBOLU BIRAKTIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"EŞSİZ VE UNUTULMAZ BİR YOL KAT ETTİM"

Chiellini açıklamasında, "Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin, hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi Juventus'ta yıldızlaşan defans oyuncusu, Haziran 2022'den beri ABD'de Los Angeles formasını giyiyordu.











