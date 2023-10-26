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Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve çalıştırdı?

Hollandalı eski profesyonel futbolcu Dirk Kuyt’un Süper Lig’de Konyaspor ile adı anılıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başlayan ve Feyenoord U19 teknik direktörlüğünü yapan Kuyt, ilk görüşmeyi Konyaspor’da Sportif Direktör Ali Çamdalı gerçekleştirdi. Hollandalı ile yapılan görüşmelerde önemli ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi. Peki, Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve çalıştırdı? İşte tüm soruların yanıtları.

15:07 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında?

Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymiş ve Hollanda milli takımının efsaneleri arasında yer alan Dirk Kuyt Süper Lig’e geri dönüyor. Yeni teknik direktörünü belirleme noktasında arayışlarını sürdüren Konyaspor, yapılan görüşmeler sonrası Dirk Kuyt ile prensipte anlaştı. Peki

Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve çalıştırdı? İşte detaylar.

DİRK KUYT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI VE ÇALIŞTIRDI?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980 doğumlu Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktördür. 2023 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Dirk Kuyt, Hollandalı eski profesyonel futbolcudur ve futbol kariyerine son verdikten sonra antrenörlük yapmaya başlamıştır. Kuyt, genellikle kanat veya forvet pozisyonlarında oynamıştır

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980 doğumlu Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktördür. 2023 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Kulüp kariyeri:

Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. 2003 yılında Feyenoord'a transfer oldu ve burada 3 sezonda 50 gol attı. 2006 yılında Liverpool'a transfer olan Kuyt, burada 5 sezonda 71 gol attı. 2011 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kuyt, burada 2 sezonda 47 gol attı. 2013 yılında Feyenoord'a geri dönen Kuyt, burada 2 sezonda 24 gol attı. 2015 yılında Quick Boys'a transfer olan Kuyt, burada 1 sezonda 12 gol attı.

Millî takım kariyeri:

Kuyt, Hollanda millî futbol takımında 85 maçta 24 gol attı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2006 FIFA Dünya Kupası, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda forması giydi. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda'nın final oynamasında önemli rol oynadı.

Teknik direktörlük kariyeri:

Kuyt, 2018 yılında Quick Boys'ta teknik direktörlük kariyerine başladı. 2019 yılında Feyenoord'un U21 takımının başına geçti. 2021 yılında Feyenoord'un teknik direktörlüğüne getirildi. 2023 yılında ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Başarıları:

Hollanda Ligi şampiyonluğu (1): 2002-03

KNVB Kupası şampiyonluğu (3): 2002-03, 2007-08, 2015-16

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (1): 2006-07

UEFA Süper Kupası şampiyonluğu (1): 2007

FIFA Dünya Kupası ikinciliği (1): 2010



#Dirk Kuyt
#Feyenoord
#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Süper Lig
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