Dirk Kuyt kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve çalıştırdı?

Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. 2003 yılında Feyenoord'a transfer oldu ve burada 3 sezonda 50 gol attı. 2006 yılında Liverpool'a transfer olan Kuyt, burada 5 sezonda 71 gol attı. 2011 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kuyt, burada 2 sezonda 47 gol attı. 2013 yılında Feyenoord'a geri dönen Kuyt, burada 2 sezonda 24 gol attı. 2015 yılında Quick Boys'a transfer olan Kuyt, burada 1 sezonda 12 gol attı.