3 milyon doları elden teslim etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Milli Futbolcu Arda Turan, güvenini kazanmış banka yetkilileri tarafından dolandırıldığını ifade etti. Uzun süre futbol oynadığını söyleyen Turan, "Seçil Erzan, Denizbank Florya Şube Müdürü olarak tanıdığım bir kişidir. Beni yaklaşık 10 ay önce aradı. Karlı bir fon olduğunu söyleyerek yatırım teklifinde bulundu. Galatasaray Kulübü’ndeki futbolcular ile bankacılık işlemleri ile yakın temasları bulunan bir kişidir. Bu sebeple yaklaşık 7 ay kadar önce kendisine 3 milyon dolar (60 milyon TL) elden verdim" dedi. Seçil Erzan'ın, sözkonusu fonun banka bünyesinde kurulduğunu söyleyerek güven kazandığını anlatan Turan, "Seçil Erzan ‘500 milyon dolarlık bir fon var banka bu parayı aylık çalıştırıyor ve bunun sonucunda bir kazanç elde ediyor ve bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil’ diyerek beni tam olarak inandırdı. Verdiğim paradan bir ay sonra bana 1 milyon dolar geri vererek, güvenin devamını sağladı" diye anlattı.