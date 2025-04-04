Adli kolluk teşkilatı geliyor

Son dönemde kolluk kuvvetlerine dönük ölümle sonuçlanan silahlı saldırıların artması, kolluk kuvveti mevzuatının değişmesini gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk teşkilatının kurulması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yürütülen çalışmaya göre, ‘delillerin zamanında toplanması’ ve ‘soruşturmaların etkinliğinin artırılması’ için ‘adli kolluk’ ve ‘idari kolluk’ arasındaki ‘görev’ ve ‘yetki’ tanımı netleştirilecek.