Adli kolluk teşkilatı geliyor

Son dönemde kolluk kuvvetlerine dönük ölümle sonuçlanan silahlı saldırıların artması, kolluk kuvveti mevzuatının değişmesini gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk teşkilatının kurulması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yürütülen çalışmaya göre, ‘delillerin zamanında toplanması’ ve ‘soruşturmaların etkinliğinin artırılması’ için ‘adli kolluk’ ve ‘idari kolluk’ arasındaki ‘görev’ ve ‘yetki’ tanımı netleştirilecek.
YARGI PAKETİNDEN BAĞIMSIZ
Adli kolluk teşkilatı kurulması önerisi yargı paketlerinden bağımsız olarak Meclis gündemine alınacak. Teşkilatın kurulmasıyla polisin adli ve idari görevleri arasındaki ayrım kesin olarak belirlenecek. Adli soruşturmaların etkinliği artırılacak. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurları genişletecek ve cezasını artırılacak. Kesin nitelikteki mahkeme kararlarına karşı mahallinde itiraz yolu getirerek vatandaşların hak arama özgürlüğü güçlendirilecek.