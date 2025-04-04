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Adli kolluk teşkilatı geliyor

Adli kolluk teşkilatı geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde kolluk kuvvetlerine dönük ölümle sonuçlanan silahlı saldırıların artması, kolluk kuvveti mevzuatının değişmesini gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk teşkilatının kurulması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yürütülen çalışmaya göre, ‘delillerin zamanında toplanması’ ve ‘soruşturmaların etkinliğinin artırılması’ için ‘adli kolluk’ ve ‘idari kolluk’ arasındaki ‘görev’ ve ‘yetki’ tanımı netleştirilecek.


YARGI PAKETİNDEN BAĞIMSIZ

Adli kolluk teşkilatı kurulması önerisi yargı paketlerinden bağımsız olarak Meclis gündemine alınacak. Teşkilatın kurulmasıyla polisin adli ve idari görevleri arasındaki ayrım kesin olarak belirlenecek. Adli soruşturmaların etkinliği artırılacak. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurları genişletecek ve cezasını artırılacak. Kesin nitelikteki mahkeme kararlarına karşı mahallinde itiraz yolu getirerek vatandaşların hak arama özgürlüğü güçlendirilecek.


#kolluk kuvvetleri
#mevzuat
#saldırı

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