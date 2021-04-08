Gündem AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğanın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı
POLİTİKA

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde katıldığı 2006 kış tatbikatındaki görüntüler, AK Parti tarafından anı olarak paylaşıldı. 'Başkomutan' ifadesinin kullanıldığı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğanın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı
​AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı

AK Parti'nin resmi Instagram hesabından, geçmişi anmaya yönelik TBT yapıldı. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşım, çok sayıda beğeni aldı. Hesapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat 2006 yılında katıldığı ve Kars-Sarıkamış'ta yapılan kış tatbikatına ait fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımı TBT notu ile yayınlayan AK Parti'nin, 'Başkomutan' etiketini kullanması da dikkat çekti.

AK Parti'den CHP'ye 'heykel' göndermeli 1 Nisan paylaşımı
OYNAT 00:37
AK Parti'den CHP'ye 'heykel' göndermeli 1 Nisan paylaşımı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı 1 Nisan videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. CHP'li belediyelerin açtığı heykellerle başlayan görüntüler, ardından AK Parti'nin icraatlarıyla sürüyor.

Heykel açılışlarını tiye alan paylaşım, sosyal medyada günün en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüler, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor. Video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle son buluyor.

AK Parti'den paylaşım: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var
OYNAT 04:31
AK Parti'den paylaşım: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.

Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

Büyük kongreyi 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla düzenleyen AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Video paylaşımına 'Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var.' notu düşüldü.
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