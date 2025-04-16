Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı

Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı

08:1316/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bir otomobil akaryakıt istasyonunda drift attı.
Bir otomobil akaryakıt istasyonunda drift attı.

Karabük'te bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Karabük'teki olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yapılan işlem sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi çerçevesinde sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

#Karabük
#Drift
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu belli oldu! Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor