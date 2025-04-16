Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı

Karabük'teki olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.