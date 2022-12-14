Gündem Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu 62 şüpheli yakalandı
ADANA

Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti çerçevesinde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imali ve satışı yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 farklı suç çetesine yönelik baskında 62 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 62 şüpheli yakalandı
Altı farklı suç çetesine yönelik baskın.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Söz konusu suç örgütlerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 62 şüpheli yakalandı.

Operasyondaki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan satışı yeşil-kırmızı reçeteye tabi 119 bin 400 sentetik ecza hapı, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, eroin yapımında katkı olarak kullanılan 5 kilo 225 gram ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 730 lira, 300 dolar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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