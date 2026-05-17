Antalya Havalimanı'na ileri seviye hava trafik kontrol sistemi

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Havalimanı’nın 18 Mayıs 2026 itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile EUROCONTROL Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanımız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ZAMANLI BİLGİ AKTARIMI

Advanced ATC Tower sisteminin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verileri doğrudan Avrupa hava trafik ağına aktarabileceğiz. Böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacak" dedi.

Avrupa’nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip olan Antalya Havalimanı’nın yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa’daki en büyük ve en yoğun Advanced ATC Tower operasyonlarından birini gerçekleştiren meydanlardan biri haline gelmesinin beklediklerini ifade eden Uraloğlu, Antalya’nın hava trafik yönetiminde Avrupa’nın öne çıkan merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da Advanced ATC Tower sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, söz konusu havalimanlarının da 2026 yılı içerisinde sertifikalarını alarak hizmet vermeye başlamalarının hedeflendiğini kaydetti.












