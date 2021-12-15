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KARABÜK

Araç stokçularına 50 ilde operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Araç stokçularına operasyon başlatıldı. Karabük merkezli 50 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İnegöl’de de market ve pazarlarda fahiş fiyat, eksik gramaj ve fiyat etiketleriyle ilgili denetimlerde 30 işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Araç stokçularına 50 ilde operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Karabük merkezli 50 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük’te stok yapan bayilere yönelik ilk operasyon yapıldı. Karabük merkezli soruşturmada “araç fiyatlarını etkiledikleri” gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı araç stokçuluğu ile ilgili soruşturma başlattı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı araç stokçuluğu ile ilgili soruşturma başlattı.

50’Sİ GÖZALTINDA, 226’SI İFADEYE ÇAĞRILDI

Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağırılırken 51 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürüyor.

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