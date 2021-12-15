Araç stokçularına 50 ilde operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Karabük’te stok yapan bayilere yönelik ilk operasyon yapıldı. Karabük merkezli soruşturmada “araç fiyatlarını etkiledikleri” gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.
50’Sİ GÖZALTINDA, 226’SI İFADEYE ÇAĞRILDI
Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi.
Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağırılırken 51 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürüyor.