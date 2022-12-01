Gündem Aydında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
AYDIN

Aydın’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen cansalı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Aydın’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Aydın'da heyecanlandıran keşif! 7 bin yıllık mağara bulundu: Kaya resimleri de var
FOTOĞRAF 24
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Alinda Antik Kentinde Doç. Dr. Murat Çekilmezin başkanlığında yüzey araştırması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Alinda Antik Kentinin 2 kilometre kuzeybatısında bir mağara bulundu.
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Ekipler mağaranın içerisinde kaya üzerinde insan figürlerini andıran resimlere rastladı. 4ü kadın, 2si erkek olduğu değerlendirilen resimler büyük heyecana neden oldu.
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Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kentinden daha önce M.Ö. 5 binli yıllara dayandığı ortaya çıktı.
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Bitişik Tepe olarak bilinen bölgede keşfedilen mağara ve kaya resimlerini Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ve beraberindeki heyet inceledi.
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YENİDEN KEŞFETMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİİl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karpuzlu ilçesindeki Alindayı M.Ö. 1400lü yıllara kadar takvimliyorduk. Ancak bölgede yaşam tarihini şimdi M.Ö. 5 binli yıllara yani günümüzden, 7 bin yıl önceye kadar takvimlemeyi başardık. Mağara resimleri bulduk.
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Resimler görülebilir düzeyde korunmayı başarmış. Bu anlamda doğa turizmine de elverişli olması hem de bölge tarihini yeniden keşfetmek bizim için çok kıymetli dedi.
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Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldızda, Alanda yapılan incelemelerde kök boyasıyla yapılmış insan figürleri bulundu. Bu alanı Koruma Kuruluyla SİT alanı haline getirdik. Üniversiteyle birlikte çalışmalar devam edecek diye konuştu.
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GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIKAlinda Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez de, 2 yıldan beri yaptığımız çalışmalarda Alinda Antik Kenti ve çevresinde yerleşim tarihi araştırmaları yapıyorduk. 2021 yılında yaptığımız çalışmalarda buradaki mağarayı keşfettik. Görünce çok heyecanlandık.
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İlk defa bu mağaranın bir kovuğun içerisinde günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesine kadar giden bizim neolitik ve kalkolitik dönem dediğimiz M.Ö. 5 binli yıllara tarihlenen insan figürlerine rastladık. 40 santimetrelik bir alan içerisinde 4 kadın ve 2 erkek figürü olduğunu gördük.
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Batı tarafında kalan Latmos bölgesinden bu kaya resimlerini biliyorduk. Bunun Karpuzluya doğru bir yaşam alanı olduğunu tespit ettik. Alindan tarihini daha da erken dönemlere çekmiş olduk.
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Bu amaçla çok sevinçliyiz. Alinda Antik Kenti daha çok savunma amacıyla yapılmış bir nokta üzerinde yer alıyor. Alinda büyük agoraya sahip.
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Buranın 3 katlı planı var. Anadolunun en büyük ticaret merkezi olduğunu biliyoruz. Burada üretilen zeytin, incir, zeytinyağı gibi ürünün tüm dünyaya pazarlandığını düşünüyoruz. Çünkü çok büyük bir agora dedi.
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KARPUZLULU OLARAK ÇOK MUTLUYUZKarpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Yapılan araştırmalarda, Karpuzlu ve Alindanın çok eski medeniyete sahip olduğunu görmüş olduk. Sadece Latmos değil, Alinda bölgesinin de bir yaşam alanı olduğunu mağaradaki resimlerle görmüş olduk. Karpuzlulu olarak çok mutluyuz. Böyle eski bir medeniyetin Karpuzluda olması bizi ayrıca çok mutlu etti.
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Yüzeysel araştırmalardan sonra kazı çalışmalarına geçilerek buranın tüm dünyaya bir tarihsel ve kültürel anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların yanında kurumsal olarak yapılacak çalışmalarla Alindanın daha güzel bir kent olduğunu tüm Türkiyeye göstermiş olacağız ifadelerini kullandı.
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İLÇEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRASKarpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez da, Alinda ilçemiz için çok önemli bir mirastır. Buranın tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Alindada daha keşfedilmemiş değerlerin olduğunu düşünüyoruz. Burayı turizm açısından Türkiyeye ve Aydına kazandırmak istiyoruz. Herkesi burayı gezmeye ve görmeye davet ediyorum dedi.
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Aydın'da heyecanlandıran keşif! 7 bin yıllık mağara bulundu: Kaya resimleri de var
Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nin 2 kilometre kuzeybatısında, içinde insan figürlerini andıran kaya resimlerinin olduğu bir mağara bulundu. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin M.Ö. 5 binli yıllara ait olduğu belirlendi.
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