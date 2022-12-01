Aydın’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

KARPUZLULU OLARAK ÇOK MUTLUYUZKarpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Yapılan araştırmalarda, Karpuzlu ve Alindanın çok eski medeniyete sahip olduğunu görmüş olduk. Sadece Latmos değil, Alinda bölgesinin de bir yaşam alanı olduğunu mağaradaki resimlerle görmüş olduk. Karpuzlulu olarak çok mutluyuz. Böyle eski bir medeniyetin Karpuzluda olması bizi ayrıca çok mutlu etti.