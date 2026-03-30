Aydın'da feci kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı bir ölü

Aydın’da, Nazilli-Bozdoğan yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde bir yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Halil Lalecioğlu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Lalecioğlu’nu sıkıştığı araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaza, Nazilli-Bozdoğan yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozdoğan’dan Nazilli Otogarı yönüne seyreden M.A. yönetimindeki 16 BRY 649 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen Halil Lalecioğlu idaresindeki 09 HF 386 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisinde sıkışan Lalecioğlu ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Lalecioğlu’nu sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Lalecioğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
