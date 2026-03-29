Ayvalık’ta motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 39 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında sürüklenen lastik bota ulaşan TCSG-8 ve KB-32 isimli Sahil Güvenlik botları, 39 göçmeni kurtardı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 39 göçmene burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.