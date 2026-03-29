Ayvalık’ta motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 39 göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken bindikleri botun motoru arızalanan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ayvalık açıklarında sürüklenen lastik bota ulaşan TCSG-8 ve KB-32 isimli Sahil Güvenlik botları, 39 göçmeni kurtardı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 39 göçmene burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

39 düzensiz göçmen, yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.



