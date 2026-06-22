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Bakan Çiftçi: Hacı Bektaş diyarı gönül terbiyesinin ve kardeşliğin adıdır

Bakan Çiftçi: Hacı Bektaş diyarı gönül terbiyesinin ve kardeşliğin adıdır

18:5622/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programında yaptığı konuşmada, Muharrem ayının manevi önemine ve Kerbela’nın insanlık için taşıdığı mesaja dikkat çekti. Bakan Çiftçi, “Kerbela’yı anmak; Hazreti Hüseyin’in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insanın onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur.” ifadelerini kullandı. Hacı Bektaş-ı Veli’nin gönül mirasına vurgu yapan Bakan Çiftçi, “Bu sebeple Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkânın ve kardeşliğin adıdır.” dedi. Türkiye’nin farklılıklarıyla bir bütün olduğunu belirten Çiftçi, “Bu aziz vatan; Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ıyla Çerkez’iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programına katıldı. Programda konuşan Bakan Çiftçi, Muharrem ayının manevi iklimine, Kerbela’nın anlamına ve Anadolu’nun kardeşlik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


“Soframıza bereket, gönüllerimize muhabbet, birliğimize kuvvet”

Muharrem ayında gönüllerin aynı muhabbet halkasında buluştuğunu belirten Bakan Çiftçi, “Mah-ı Muharrem’in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde; Hakk’a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmamızı paylaşmak, duamızı birleştirmek ve gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız.” ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, Cenab-ı Allah’tan tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyerek, “Soframıza bereket, gönüllerimize muhabbet, birliğimize kuvvet ihsan eylesin.” dedi.

Muharrem ayının insanın kendi iç dünyasına yöneldiği özel bir zaman olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, “Muharrem, insanın iç âlemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir. Kerbela İSE asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir.” ifadelerini kullandı.


“Kerbela'da bedenler susuz kalmış fakat hakikat susmamıştır”

Kerbela’nın acısının insanlığın ortak vicdanına işlendiğini ifade eden Çiftçi, “Kerbela’nın acısı, bir devrin sınırlarında kalmamış; insanlığın vicdanına kazınmıştır. O gün Kerbela’da bedenler susuz kalmış; fakat hakikat susmamıştır. İzzet ve şehadet göklere yükselmiştir.” açıklamasında bulundu.

Kerbela’yı anlamanın Hazreti Hüseyin’in mücadelesini anlamak olduğunu belirten Bakan Çiftçi, “Kerbela’yı anmak; Hazreti Hüseyin’in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insanın onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur.” dedi. Anadolu’nun manevi mirasına değinen Bakan Çiftçi, “Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin nefesi, Yunus Emre’nin gönlüyle; Hz. Mevlana’nın muhabbeti, Pir Sultan’ın sadasıyla; erenlerin çerağı, bu milletin irfanıyla buluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş diyarının taşıdığı değere vurgu yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, “Bu sebeple Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkânın ve kardeşliğin adıdır. Burada yakılan çerağ, asırlardır bu millete yolu, yordamı, merhameti ve muhabbeti göstermektedir.” şeklinde konuştu.


Bu vatan büyük bir milletin yurdudur

Konuşmasında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, “Bu aziz vatan; Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ıyla Çerkez’iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur.” dedi.


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