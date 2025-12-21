Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya: "FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır 76 şüpheli yakalandı"

13:2021/12/2025, Pazar
IHA
FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftadır FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı. 2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı" ifadelerini kullandı.


Paylaşımında operasyonlara ilişkin bilgilere veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Son 2 hafta içerisindeki operasyonlarımızda; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı. 50’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta operasyonlar düzenlendi. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."



