Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

09:0820/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı.
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı.

Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 46'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Gaziantep'te; "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta, tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Altı ilde Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 46'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.




#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#operasyon
#organize suç örgütleri
#şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilik şartları değişiyor erken emeklilik fırsatı! Bağ-Kur prim gün sayısı indirimi Meclis'e ne zaman gelecek?