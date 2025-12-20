Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı.

Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 46'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Gaziantep'te; "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta, tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.
Altı ilde Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 46'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.