Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Gaziantep'te; "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta, tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.