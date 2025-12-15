Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, tefecilik yaparak vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, senet imzalattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından M.D., İ.D. ve Y.Ö.'yü operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tefecilikte kullandıkları çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi, incelenmek üzere cep telefonlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.