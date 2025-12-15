Yeni Şafak
Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

16:1115/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, tefecilik yaparak vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, senet imzalattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından M.D., İ.D. ve Y.Ö.'yü operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tefecilikte kullandıkları çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi, incelenmek üzere cep telefonlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





#Tekirdağ
#tefecilik
#operasyon
