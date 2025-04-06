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Başına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Başına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti

23:546/04/2025, Pazar
IHA
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50 yaşındaki orman işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.
50 yaşındaki orman işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Karabük'te ormanlık alanda kesim yapan orman işçisinin başına ağaç parçası düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Gökpınar köyü Karakışla mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına ağaç parçası düştü. Yere yığılan Demir'i gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Karabük
#Orman
#İşçi

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