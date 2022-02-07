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KARABÜK

Meteorolojiden Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz'de yer alan 6 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Batı Karadenize yoğun kar yağışı uyarısı! Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çankırı, Sinop hava durumu
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıda, 8 Şubat Salı gününden itibaren Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un iç kesimlerinde 20 santim üzerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, yağışların 10 Şubat Perşembe sabahına kadar iç kesimlerde yoğun şekilde olacağını, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının 10.02.2022 Perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını, anlık meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir."

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