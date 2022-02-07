Meteorolojiden Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı

Üsküdar'da binada patlama

Üsküdar'da üç katlı binanın üst katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sev edilirken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

