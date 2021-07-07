Gündem Bayram öncesi talep patladı Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90a ulaştı
İZMİR

Bayram öncesi talep patladı: Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili için otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'lara ulaştı. Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOP) Başkanı Yakup Demir, bayramın turizm sektörüne can suyu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bayram öncesi talep patladı: Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90a ulaştı
Çeşme'de otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olması turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, "Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz. Bu yoğunluk, devam ederse turizmciye pandemiyi unutturacak bir sezon geçirmiş olacağız. Özellikle yurt dışında olumlu bir hava var. Bu olumlu hava bize de yansıyor. 10 gündür yabancı turistlerin yaptırdıkları rezervasyonlar da artarak devam ediyor" dedi.

DHA

Çeşme'de tatilini deniz kenarında kitap okuyarak geçiren Betül Durmuşoğlu (21), "Koronavirüs süreci çok can sıkıcı bir süreçti. Çeşme'de yazlığımız olduğu için tatil günlerimi burada değerlendiriyorum. Deniz sesi eşliğinde kitap okumayı çok seviyorum. Hafta içi olmasına rağmen sahiller kalabalık ama burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DHA

Hafta sonları Çeşme'de Ilıca Plajı'nda denize girecek yer bulmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen Nurcan Karataş (59) da, "Çok mutluyuz, Çeşme'de yazlığımız var. Her sene geliyoruz. Aylar sonra burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hafta içi boştur, diye denize geldik ama bir hayli dolu, hafta sonları daha kalabalık oluyor. Plajda oturacak yer bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir’deki kötü koku içme suyuna da bulaştı: Suda lağım kokusu var
GÜNDEM
İzmir’deki kötü koku içme suyuna da bulaştı: Suda lağım kokusu var

İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu
FOTOĞRAF 12
Title
İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi.
Title
Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.
Title
Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Title
Öte yandan, kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Title
Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu
İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaş taburcu edilirken olayla ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ise kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına yönelik açıklama geldi.

Bornova'da piknik alanı çöplüğe döndü: İzmirli vatandaşlar duruma isyan etti
FOTOĞRAF 24
Title
Bornova'nın Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alana bırakılan moloz ve hafriyat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor.
Title
Eskiden piknik yapılan bölgede plastik atıklardan klozete, cam parçalarından kiremitlere kadar varan çöpler tepki topluyor.
Title
Yağmurlu zamanlarda dağdan inen suların önüne kattığı bu atıkların, bölgeye yakın bir dereye katılarak denize kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, alanın temizlenerek korunmasını, çözüm bulunmasını istedi.
Title
Bölge halkından Mazlum Kurban (56), Buradaki olayı anlatmaya gerek yok, her şey görülüyor. Doğa kirletilmiş. Buranın temizlenmesi gerekir. Çevre düzenlemesi, yaşam alanları oluşturulması gerekir. Yerel yönetimler sahip çıkarsa, bu durum düzeltilebilir. Eskiden buralar çok güzeldi. Piknik yapardık, yemeğimizi yer, çayımızı içerdik dedi.
Title
Bir diğer çevre sakini işçi emeklisi Mehmet Calban (62), Yıllardan beri burada yaşıyorum. Buranın çözümü, bölgede yaşam alanı oluşturulması. Yoksa kepçe gelecek burayı temizleyecek. 3 gün sonra burası yine aynı olacak. Çünkü gece buraya zabıta dikemezsin. Her sokağın başında bir jandarma, bir zabıta bulunduramazsın. Tek çözüm var. Burada yaşam alanı oluşturulması. Aynı Buca'daki Yedigöller gibi diye konuştu.
Title
İşçi emeklisi Ümit Davulcuoğlu (62) da , Eskiden buralar çok güzeldi. Yeşillikti. Hatta hayvanlarımızı buraya getiriyorduk. Artık hayvanlarımızı bile getiremiyoruz. Çünkü kimyasal bir sürü malzeme var. Şiddetli yağışlarda sel gelince buradaki atıkları sürükleyip dereye oradan da denize götürüyor. Bu deniz kirliliği nasıl oluyor, bu tür durumlarda oluşuyor dedi.
Title
Belediye yetkilileri ise ekiplerin moloz dökümüne karşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yapılan kontrollerde yakalananlara ceza uyguladıklarını kaydetti. Ancak cezalara rağmen bir moloz dökümlerinin devam etitği de ifade edildi. Bu yılın ilk 4 ayında moloz dokümü yaparken yakalanalara 470 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.
Title
Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
Title
Kırsal alanı bulunan pek çok metropol belediyemiz benzer sorunları yaşıyor. Kaçak moloz dökenler özellikle bu ıssız alanları tercih ediyor.
Title
Bornova'da kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için ciddi tedbirler alındı.
Title
Sivil moloz ekipleri oluşturularak bu alanlar çevresinde mesai saatleri dışında da düzenli devriye çalışmaları yapıyor.
Title
Caydırıcılığı sağlamak için kanunun öngördüğü en yüksek ceza olan 23 bin liraya kadar ceza uygulanıyor.
Title
Sivil ekiplerin çalışmaya bu yılın ilk 4 ayında 470 bin lira ceza uygulandı.
Title
Kötü niyetli kişilerle elbirliğiyle mücadele edebilmek için vatandaşa yönelik ihbar hattı bulunuyor.
Title
Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşımız bizleri arayabilir ya da özellikle aracın plakası görünecek biçimde video ya da fotoğraf çekebilirse bu görüntüler delil kabul edilerek cezai işlem uygulanıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bornova'da piknik alanı çöplüğe döndü: İzmirli vatandaşlar duruma isyan etti
İzmir'in Bornova ilçesindeki kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen moloz ve hafriyatlara halk tepki gösterdi.


Abone Ol Google News
Fareler gibi doğurmayın

'Fareler gibi doğurmayın'

​Sertap Erener'in çirkin sözleri karşısında dinleyenler şoke oldu.
Bayram öncesi talep patladı

Bayram öncesi talep patladı

​Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Türkiye sicili en temiz ülkedir

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

Altı ayda<br>40 milyonu aştı

Altı ayda
40 milyonu aştı

​Havayolu ulaşımı korona dinlemedi.
Sahibinden satılık ada

Sahibinden satılık ada

​İnternetten satışa çıkartılan adanın fiyatı 50 milyon lira arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.