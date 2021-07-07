Bayram öncesi talep patladı: Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olması turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, "Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz. Bu yoğunluk, devam ederse turizmciye pandemiyi unutturacak bir sezon geçirmiş olacağız. Özellikle yurt dışında olumlu bir hava var. Bu olumlu hava bize de yansıyor. 10 gündür yabancı turistlerin yaptırdıkları rezervasyonlar da artarak devam ediyor" dedi.

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DHA

Çeşme'de tatilini deniz kenarında kitap okuyarak geçiren Betül Durmuşoğlu (21), "Koronavirüs süreci çok can sıkıcı bir süreçti. Çeşme'de yazlığımız olduğu için tatil günlerimi burada değerlendiriyorum. Deniz sesi eşliğinde kitap okumayı çok seviyorum. Hafta içi olmasına rağmen sahiller kalabalık ama burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DHA

Hafta sonları Çeşme'de Ilıca Plajı'nda denize girecek yer bulmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen Nurcan Karataş (59) da, "Çok mutluyuz, Çeşme'de yazlığımız var. Her sene geliyoruz. Aylar sonra burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hafta içi boştur, diye denize geldik ama bir hayli dolu, hafta sonları daha kalabalık oluyor. Plajda oturacak yer bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İzmir’deki kötü koku içme suyuna da bulaştı: Suda lağım kokusu var

FOTOĞRAF 12 İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi. Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaş taburcu edilirken olayla ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ise kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına yönelik açıklama geldi.

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