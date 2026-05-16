Bingöl’de iki araç çarpıştı: Dokuz kişi yaralandı

21:5416/05/2026, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl Merkez’e bağlı Ormanardı Köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 8’i hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmediği öğrenildi.

Bingöl’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Ormanardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGP 379 ile 07 NYH 92 otomobillerin çarpışması sonucu yaşanan kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir yaralının ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmediği öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


