Bingöl’de iki araç çarpıştı: Dokuz kişi yaralandı

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Ormanardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGP 379 ile 07 NYH 92 otomobillerin çarpışması sonucu yaşanan kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir yaralının ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmediği öğrenildi.