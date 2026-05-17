Bingöl’de iki araç çarpıştı: Dört kişi yaralandı

19:1517/05/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl ilinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

#Bingöl
#kaza
#yaralanma
