Zigana’da feci motosiklet kazası: 300 metrelik uçuruma savruldular

18:3017/05/2026, Pazar
IHA
Virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarpıp uçuruma düştü.
Gümüşhane’nin Zigana Dağı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette bulunan iki genç, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 24 yaşındaki Muhammet Alperen Dürüster yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zigana Dağı’ndan Trabzon istikametine seyir halinde bulunan 69 ABD 546 plakalı motosiklet, virajın alınamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. (24), yaklaşık 300 metrelik uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan M.E.Ç.’nin ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



