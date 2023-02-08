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Birbirimize dayanak olalım: MHP lideri Bahçeli, AFAD'a bir milyon lira bağışladı

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında birlik beraberlik mesajı verdi: Gün, sen-ben ayrımıyla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Birbirimize dayanak olmalıyız.

04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında birlik beraberlik mesajı verdi.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında birlik beraberlik mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda depreme ilişkin açıklama yaptı. Büyük bir acı yaşandığını, ruhlarının devasa bir hüzünle sarılıp sarsıldığını dile getiren Bahçeli, “Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün de değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir” diye konuştu.

“Birbirimize dayanak olmalıyız” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: “Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz.”

1 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Bahçeli, MHP’nin OHAL kararını kararlılıkla desteklediğini belirterek “Şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum” dedi.

BBP yardım çalışmaları için bölgede

Büyük Birlik Partisi, deprem sonrası yardımları ulaştırmak için bölgede çalışmalara başladı. Yardım çalışmalarını organize etmek için depremin etkilediği 10 şehre genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan heyetler gönderildi. BBP lideri Mustafa Destici de incelemelerde bulunmak üzere bugün Malatya ve Adıyaman’da olacak.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Devlet Bahçeli
2 saat önce
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Birbirimize dayanak olalım: MHP lideri Bahçeli, AFAD'a bir milyon lira bağışladı
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