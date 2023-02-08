Birbirimize dayanak olalım: MHP lideri Bahçeli, AFAD'a bir milyon lira bağışladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda depreme ilişkin açıklama yaptı. Büyük bir acı yaşandığını, ruhlarının devasa bir hüzünle sarılıp sarsıldığını dile getiren Bahçeli, “Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün de değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir” diye konuştu.