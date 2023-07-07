Bu nasıl yol?

Bozuk yol ciddi risk oluşturuyor. İBB’nin Haziran 2022’de duyurduğu “Beyaz Yol” çalışmasında “Cevizlibağ-Yenibosna” arası Ekim 2022’de tamamlandı. Daha dayanıklı olduğu iddia edilen ‘Beyaz Yol’un uygulandığı etapta 9 ayda çökme ve çukurlar oluştu. İBB, şimdi de “Zincirlikuyu-Topkapı Şehit Mustafa Cambaz” ve “Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri” durakları arasında “Beyaz Yol” uygulamasına başlandığını açıkladı. İşe gitmek için her gün metrobüsü kullanan 43 yaşındaki Emine Turhanoğlu, “Metrobüsten sağ salim indiğim gün, kaza olmadığına şükrediyorum. ‘Beyaz yol’ dedikleri beton yoldan geçerken metrobüs inanılmaz titriyor” dedi.