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Bu nasıl yol?

İstanbul’da neredeyse her gün yeni bir kazanın yaşandığı metrobüs yolunun bakımsızlığı, vatandaşı canından bezdiriyor.

Neslihan Önder
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Metrobüs yolunu görüntüleyen Yeni Şafak muhabirleri, İBB görevlileri tarafından engellenmek istendi.

Metrobüs yolunu görüntüleyen Yeni Şafak muhabirleri, İBB görevlileri tarafından engellenmek istendi.

Bozuk yol ciddi risk oluşturuyor. İBB’nin Haziran 2022’de duyurduğu “Beyaz Yol” çalışmasında “Cevizlibağ-Yenibosna” arası Ekim 2022’de tamamlandı. Daha dayanıklı olduğu iddia edilen ‘Beyaz Yol’un uygulandığı etapta 9 ayda çökme ve çukurlar oluştu. İBB, şimdi de “Zincirlikuyu-Topkapı Şehit Mustafa Cambaz” ve “Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri” durakları arasında “Beyaz Yol” uygulamasına başlandığını açıkladı. İşe gitmek için her gün metrobüsü kullanan 43 yaşındaki Emine Turhanoğlu, “Metrobüsten sağ salim indiğim gün, kaza olmadığına şükrediyorum. ‘Beyaz yol’ dedikleri beton yoldan geçerken metrobüs inanılmaz titriyor” dedi.


#İBB
#metrobüs
#yol
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