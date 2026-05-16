Bursa'da sahte diş hekimlerinin işlettiği kaçak muayenehaneye baskın düzenlendi: İki kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde kaçak olarak diş muayenesi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda malzeme ile çeşitli ilaçlara el konuldu. Operasyonda M.T. ile eşi S.T. gözaltına alınırken, karı kocanın diş hekimi olmadıkları, kaçak şekilde diş muayenesi ve tedavisi uyguladıkları öğrenildi.