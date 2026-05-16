Gaziantep’te 1,2 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: Bir gözaltı

16:4216/05/2026, Cumartesi
Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı birçok elektronik ürün ele geçirildi.
Gaziantep’te bir şahsa ait iş yerine jandarma ekiplerince yapılan operasyondan 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde M.A. isimli şahsa ait işyerinde kaçak malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu işyerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı 15 adet cep telefonu, bin 140 paket sigara, 5 adet sinema projeksiyon cihazı, 44 adet saç şekillendiricisi, 15 adet elektrikli çaycı, 3 adet hamur yoğurma makinesi, 2 adet kıyma makinesi, 7 adet matkap, 11 adet güvenlik kamerası, 9 adet epilasyon cihazı, 20 adet kahve öğütücüsü, 21 adet termos, 87 adet kablosuz kulaklık, 34 adet traş makinesi, 27 adet müzik çalar, 21 adet hava nemlendiricisi, 7 adet tüy toplama cihazı ve 36 adet el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



