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CHP'li Esenyurt'ta devir teslim sonrası eski ve yeni yönetim arasında kriz: 'Kasayı boşaltmışlar'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Ahmet Özer, eski CHP'li yönetimi hedef alarak “Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak” diyerek isyan etti.

16:42 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Esenyurt'un yeni belediye başkanından eski yönetime eleştiri
Esenyurt'un yeni belediye başkanından eski yönetime eleştiri
31 Mart seçimlerinde CHP'nin yeniden kazandığı
Esenyurt
'ta eski ve yeni yönetim arasında
'boş kasa'
tartışması başladı.

Esenyurt Belediyesi'ni 2019'da seçilen Kemal Deniz Bozkurt'tan görevi devralan Ahmet Özer mazbatasını alıp göreve başladı.


Ancak Özer göreve gelir gelmez eski CHP'li yönetimi adeta topa tuttu. Özer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime sert sözlerle yüklendi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Özer şu ifadelere yer verdi;

"Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.

"Boş bir kasa..."


Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir. Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir.

"Yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adım"


Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır."



#Esenyurt
#CHP
#belediye
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