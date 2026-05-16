Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: Milletin lokomotifi gençlerdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Bir Gençlik Şöleni Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize katılan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacak yürekleri sevgiyle selamlıyorum.

Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da, yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül coğrafyamızda kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Bu güzel atmosferde, umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 vilayetimizin kalbi burada atıyor. Medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada ağarıyor.

Birliğimiz, ezanımız, bayrağımız, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alparslan'dan Kılıçarslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamid Han'a tüm ecdadımızın aziz ruhları sizlerin vakur duruşuyla, saçtığınız aydınlıkla şu anda inşallah şad oluyor.

Fatih'in ruhu ölmez, Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. Ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada!

Milletin lokomotifi gençlerdir. En büyük yatırımımızı gençlere yaptık. Hayallerimizi gençler gerçeğe dönüştürecek.

Dünya savunma sanayimize imrenerek bakıyor. Savunma sanayimiz TEKNOFEST neslinin omuzlarında yükseliyor.