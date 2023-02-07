Deprem çalışmalarına 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

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Depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bölgeye ayrıca çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, kumanya, jeneratör, mobil mutfaklar ve akaryakıt gibi insani yardım malzemeleri, çok sayıda hava ve kara aracı ile arama kurtarma köpekleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 18 araç, 1 SG korveti ve 2 helikopter de arama kurtarma ve bölgeden tahliye çalışmalarına destek veriyor.