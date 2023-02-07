Deprem çalışmalarına 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye'ye 16 bin 421 jandarma, 6 bin 148 polis, 391 Sahil Güvenlik personeli takviye olarak görevlendirildi.