Devrilen TIR alev aldı; dorsedeki deterjan ve bebek bezleri yola saçıldı

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Eskipazar Bayındır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serhat C.(35) idaresindeki 02 DD 151 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen TIR alev alırken, dorsesindeki deterjan ve bebek bezleri yola döküldü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'a kısa sürede müdahale edilirken, yaralanan Serhat C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'ın kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF
7
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR ile kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kar küreme aracının şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım saat 11.45 sıralarında yeniden açıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA<br><br>İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, \"Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR aracı ile 1 kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kar ve buzla mücadelede görev alan kar küreme aracı şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Ulaşım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi kurtarma araçları ile trafik ekiplerimizin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açılmıştır. Kazada yaralanan kar küreme aracı şoförümüze geçmiş olsun diyoruz. Sürücülerimizin olumsuz hava koşulları süresince daha dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamalarını tekrar hatırlatıyoruz.\" denildi.
Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme trafik kazası
İstanbul Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza oldu. Kar küreme aracını kullanan şoförün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik bir süre durdu.
FOTOĞRAF
10
Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
aralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda üç TIR ile dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.