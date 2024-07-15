Direnişin üssü: Albayrak Medya

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine halk ile birlikte Türk medyası da karşı koydu. Darbecilerin kamuoyu gücü oluşturma ve halkı psikolojik olarak yıpratma hamlesini boşa düşüren yayınlar, FETÖ’cülerin, girişimin başarılı olduğuna dair oluşturmak istediği algıyı da yıktı. Albayrak Medya’ya bağlı Yeni Şafak internet sitesi ve TVNET televizyonu yaşanan hareketliliğin darbe girişimi olduğunu ilk duyuran yayın kuruluşlarıydı. Yeni Şafak ve TVNET’in geçtiği son dakika haberler kamuoyunu FETÖ’cü hainlere karşı teyakkuza geçirdi. Albayrak Medya, bilgi kirliliği ile kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen FETÖ kaynaklı haberlere karşı da kriz yayınına geçti. Saatler 23.20’yi gösterdiğinde Yeni Şafak’ın internet sitesi, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları ve TVNET’ten yapılan çağrılarda halk, darbecilere karşı koymaya davet edildi. Alınan inisiyatifle FETÖ mensubu gazetecilerin sosyal medyadan başlattığı ‘Askerlere direnmeyin!’ algısı da boşa düşürüldü.





Köprü kapatıldı

15 Temmuz 22.24

İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünün asker tarafından trafiğe kapatıldığını Türk halkına duyuran Yeni Şafak web sitesi ve TVNET televizyonu, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa istikametinde trafiğin tamamen durdurulduğu ve tankların görüntülerini yayınladı.





Yeni Şafak, adını koydu: Darbe girişimi





22.37

Ankara ve İstanbul’daki olağanüstü gelişmelerin bir güvenlik önlemi değil de FETÖ’nün hain darbe girişimi olduğunu Türk medyasında ilk olarak yenisafak.com duyurdu. Saatler 22.46’yı gösterdiğinde ‘Paralel subaylardan darbe girişimi’ başlığı ile yayımlanan haber, Yeni Şafak’ın Facebook ve Twitter hesaplarından da paylaşıldı. Aynı anda Yeni Şafak’ın mobil uygulamasını indiren yüzbinlerce abonesine de son dakika bildirimi gönderildi. Haberde şu ifadeler yer alıyordu: “FETÖ üyesi askerler Genelkurmay Komuta Kademesini ele geçirmeye kalkıştı. Emniyet birimleri teyakkuzda, ihanet girişiminde bulunan askerlerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.”





Milyonlar öğrendi





22.46

Yeni Şafak’ın haberi 22.46’da Twitter’da, 3 dakika sonra da Yeni Şafak'ın Facebook sayfalarında paylaşılan "Darbe Girişimi" haberi kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak'ın Android ve iOS uygulamalarını kullanan 500 bine yakın okur da cep telefonlarına gelen bildirim ile darbe girişiminden haberdar oldu.













TVNET, ilk yayınlayan televizyon oldu

22.51

Türk televizyonlarında bu gelişmelerin darbe girişimi olduğunu ilk yayınlayan ise TVNET oldu. Saat 22.51’de ‘Paralel Subaylardan İhanet Girişimi’ başlığı ile hain darbe girişimini duyuran TVNET, FETÖ üyelerinin Genelkurmay komuta kademesini ele geçirmeye çalıştığını son dakika olarak geçti. Diğer televizyon kanalları ise ‘köprüde güvenlik önlemleri alındı’ şeklindeki alt yazılarını TVNET’ten dakikalar sonra değiştirdi.





Vatandaşlar artık sokakta





23.11

Yeni Şafak, vatandaşların darbecilere karşı sokağa inmeye başladığının görüntülerini son dakika olarak tüm sosyal medya hesaplarından yayınladı.





Yeni Şafak: Türk halkına çağrı





23.21

Yeni Şafak, Twitter hesabından “Türk Halkına Çağrı” başlıklı bir bildiri yayınlayarak halkı darbecilere karşı koymaya davet etti. Yeni Şafak’ın yayınladığı bildiride, “Türkiye Cumhuriyet Devleti, Fetullah Gülen'in kurduğu paralel yapı mensubu subaylar tarafından ele geçirilmek isteniyor. Türk halkının iradesi bir kez daha engellenmek isteniyor ve seçilmiş siyasi iktidarı ortadan kaldırılmaya çalışıyorlar. Kahraman Türk halkını, bu darbe girişimi karşısında sessiz kalmamaya ve darbeye teşebbüs edenlere karşı tavrını ortaya koymaya çağırıyoruz” denildi.





‘Halk duruma el koymalı’

23.29

TVNET, halkı sokağa davet eden bildiriler yayınlamaya başladı. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, saat 23.20’de çıktığı yayında, halkı darbeye karşı koymaya çağırarak: "Bedeli ne olursa olsun darbeye karşı durulacak. Türk halkı duruma el koymalı. Yoksa bunun bedelini 50 yılda ödeyemeyiz" dedi.





‘Akar rehin alındı’

23.57

TVNET televizyonu darbeye karşı direniş için kesintisiz çağrılar yayınlamaya başladı. Ankara’daki son gelişmeleri aktaran Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, Genelkurmay Karargâhının darbeciler tarafından kuşatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın rehin alındığı bilgisini geçti. Likoğlu, “Ankara’da bir darbe girişimi yaşanıyor şu anda. Genelkurmay Karargâhının kuşatma altında olduğunu, Genelkurmay Başkanının rehin olduğunu teyit edebiliriz. Fethullahçı darbe ile karşı karşıyayız. FETÖ’nün TSK içindeki uzantılarının darbesiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.









16 Temmuz 00.14

Darbeye karşı siyasilerin ve toplumun bütün reflekslerini anlık olarak sayfalarına taşıyan Yeni Şafak, #DarbeyeKarşıSokağa etiketiyle direnişi sosyal medyada da harekete geçirdi.





Cambaz: Başkomutanın emriyle…

00.35

Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesinin ardından, Twitter hesabından “Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” şeklinde paylaşım yaparak Beylerbeyi sırtlarındaki evinden ayrıldı.





‘Kalkışma dış bağlantılı’

01.13

Dönemin Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET’e bağlanarak darbe girişiminin TSK içine yuvalanmış FETÖ unsurlarının Türkiye üzerindeki son kozu olduğuna ve kalkışmanın sadece iç dinamiklere bağlı olmadığına dikkat çekti.





Albayrak medya topluma ayna oldu





01.20

Sokağa çıkan TVNET muhabirleri darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı noktalardaki halk direnişini canlı olarak ekranlara getirmeye başladı. İstanbul ekibi; Vatan Caddesi, Saraçhane, Bayrampaşa ve Mecidiyeköy’de yaşananları izleyicilere anlık olarak anlatıyordu. Ankara haber merkezi ise, hem resmi açıklamaları paylaşıyor, hem de Kızılay, Gölbaşı ve Kazan’daki son durumu sahadaki muhabirleri aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyuruyordu. Ayrıca, İstanbul ve Ankara dışındaki illerde ne olup bittiği de haber ajanslarının temsilcileri aracılığıyla seyircilere aktarılıyordu. TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ise, darbeciler tarafından trafiğe kapatılan metrobüs yolunda canlı yayına başladı ve Atatürk Havalimanı’na doğru yürüyüşe geçen vatandaşların duygu ve düşüncelerini ekranlara getirdi.





Mustafa Albayrak canlı yayında

02.31

Albayrak Medya Grubu Başkanı Mustafa Albayrak, TVNET stüdyosunda canlı yayına katıldı. Albayrak, darbe girişiminin başarılı olmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen halkın, gözü dönmüş FETÖ’cüleri durduracağını söyledi.





Cambaz’ın şehadeti





06.05

Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde Çengelköy Karakolu'nu ele geçirmek isteyen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri polis ve halkın direnişi üzerine kaçarak bir okula sığındı. Çengelköy’de sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmalarda, Yeni Şafak gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da aralarında olduğu 18 kişi darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda şehit düştü.













“Vatandaş FETÖ’cü işgalcileri durdurdu”





06.30

Yeni Şafak gazetesinin 16 Temmuz tarihli nüshası, sabah 06.30’da matbaaya gönderildi. Darbe girişimi başlayınca yıldırım baskı yapan Yeni Şafak, darbenin püskürtüldüğü müjdesini okurlarına verdi. Yeni Şafak’ın “Vatandaş FETÖ’cü işgalcileri durdurdu” şeklindeki üst başlıklı manşet haberinde, “Fetullahçı terör örgütüne bağlı bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Tankları şehre çıkarıp ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediler. Milyonlarca insan sokaklara dökülüp tankların üstüne çıktı ve ülkesine sahip çıktı” ifadeleri yer aldı.





Felaket senaryosu devreye sokuldu





FETÖ’cü darbecilerin medya gruplarını işgal etme ve yayınlarını engelleme girişimlerine karşı harekete geçen Albayrak Medya Grubu ‘Disaster -felaket- senaryosu’nu devreye soktu. Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen yazılım ve IT ekipleri, 3 farklı lokasyonda disaster sistemini aktifleştirildi. Merkez sunucularda bir sorun olması halinde yurt dışında iki, Türkiye’de ise bir lokasyonda Albayrak Medya’nın yayınlarına devam edebileceği teknik altyapı kısa sürede oluşturuldu. Mevcut sunucu sistemlerine aşırı yüklenme olma ihtimalini değerlendiren teknik ekip, sunucu hizmetlerini de 10 katına çıkarttı.





Direniş sosyal medyada başladı





Paralel subayların ihanet girişimini yenisafak.com’un son dakika haberi ile öğrenen halk, gelişmeleri de Yeni Şafak’ın sosyal medya hesaplarından takip etti. Yeni Şafak’ın Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşılan haberler 22.00-01.00 saatlerinde 30 milyonu aşkın kişiye ulaştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ilk 48 saat içerisinde, Yeni Şafak’ın Facebook sayfasından yapılan paylaşımlar toplamda 203 milyon 916 bin 875 kez görüntülendi. Paylaşılan 376 haber, toplamda 2 milyon 472 bin 578 beğeni, 621 bin 528 paylaşım ve 132 bin 582 yorum aldı. 15 Temmuz gecesi halkı özgürlüğünü korumaya davet eden video ise 9,5 milyon kez izlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ilk 4 saat içerisinde Yeni Şafak Twitter hesabına 1 milyon 617 bin kişi erişti. Paylaşılan 59 haber toplam 9 bin 265 retweet, 6 bin 924 beğeni ve 18 bin 625 tıklanmaya ulaştı.





Yayındaki FETÖ’cüleri şoke eden haber



