Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: “Ben bilmiyordum” savunması kabul edilmiyor

11:415/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Van Cumhuriyet Başsavcısı Kara'dan "banka hesabınızı kullandırmayın" uyarısı
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, “hesabını kullandır, para kazan” vaadiyle dolandırılan gençlere yönelik uyarıda bulundu. Başsavcı Kara, banka ve dijital hesaplarını kiralayan kişilerin ağır hapis ve para cezalarıyla yargılandığını bildirdi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, suç örgütlerinin özellikle gençleri hedef alarak
“hesabını kullandır, kolay para kazan”
söylemiyle tuzağa düşürdüğü vurgulandı.Başsavcılık, banka hesabını üçüncü kişilerin kullanımına açanların, olayın dolandırıcılık olduğunu bilmediklerini iddia etseler dahi hukuki sorumluluktan kurtulamadıklarını belirtti. Bu kişilerin ağır hapis cezaları ve yüksek miktarda adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekildi.

Başsavcı Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve çok sayıda operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Üniversite öğrencileri hedef alınıyor

İnternet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabının kiralama yoluyla menfaat teminin öne çıktığını ifade eden Kara, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığına dikkati çekerek
"banka hesabı kiralama"
yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, hesaplarını kullandıran kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

"Hesabını kullandırma suça ortak olma"

Son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panellerinin düzenleneceğini söyleyen Kara,
"Hesabını kullandırma, suça ortak olma"
konulu bilgilendirme videolarının da yayınlandığını hatırlattı.

Ben blimiyordum savunması kabul edilmiyor

Dolandırıcılık şebekelerinin
"kısa sürede para kazanacaksın"
,
"hesabını kirala"
ve
"sadece para transferi yapacaksın"
gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullandığını anlatan Kara, şunları kaydetti:
"Bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz."



#Bilişim suçları
#Van Cumhuriyet Başsavcılığı
#Van
