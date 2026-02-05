Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: “Ben bilmiyordum” savunması kabul edilmiyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, “hesabını kullandır, para kazan” vaadiyle dolandırılan gençlere yönelik uyarıda bulundu. Başsavcı Kara, banka ve dijital hesaplarını kiralayan kişilerin ağır hapis ve para cezalarıyla yargılandığını bildirdi.
Başsavcı Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve çok sayıda operasyonun düzenlendiğini söyledi.
Üniversite öğrencileri hedef alınıyor
Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, hesaplarını kullandıran kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.