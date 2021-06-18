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KARABÜK

Engelliler hayallerine İŞKUR ile kavuştu

Karabük’te engellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesinden yararlanan engelli Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, aldıkları ineklerle besi çiftliği kurarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelliler hayallerine İŞKUR ile kavuştu ​
Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, İŞKUR’un hibe desteğiyle besi çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldu.

Karabük’te çocukluktan beri hayvancılık yapma hayali kuran engelli Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, İŞKUR’un hibe desteğiyle besi çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldu. Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan yüzde 44 engelli kalp ve solunum hastası Bülent Çaylı ile Kalaycılar Mahallesi’nde oturan yüzde 55 engelli Zeynep Tatar, çocukluklarından beri besici olmak istedi. Hayallerini gerçekleştirmek için İŞKUR’un engellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesine başvuran Çaylı ve Tatar, üçer inek alarak küçük birer çiftlik kurdu. İki yılda hayvan sayısını çoğaltmayı başaran Çaylı ve Tatar, ineklerinin bakımını özenle yapıyor.

‘HAYVANCILIĞI SEVEREK YAPIYORUM’

  • Engelli Bülent Çaylı, İŞKUR’dan 38 bin lira hibe desteği aldığını belirterek, “Bu parayla 3 inek aldım. Böylece hayvancılığa başladım, çok memnunum. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Bu 3 ineğin 7 buzağısı oldu. Hayvancılığı gerçekten severek yapıyorum çünkü onlar benim hayatım, istikbalim. İmkan olsa da daha fazlasını yapabilsem. Çok güzel bir proje” diye konuştu.

Engelli Zeynep Tatar da ineklerini aldığında gebe olduğunu, daha sonra doğum yaptıklarını dile getirerek, “İneklere elimizden geldiğince bakıyoruz. Bu projeyle bize yardımcı olan İŞKUR’a teşekkür ederim” dedi. Tatar, “Projeden çok memnun kaldım. İnekler doğum yaptı. 2 yılda 4 buzağısı oldu. Buzağılar büyüyor, kurbanda satacağız. İneklerin sütünü sağıp değerlendiriyoruz. Yoğurt ve peynir yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİ HÜKÜMLÜLERE DE İMKAN VAR

  • İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ise engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını değerlendiren bir komisyonları olduğunu anımsattı. Bu komisyonun engellilere ve eski hükümlülere yaptığı projelerden dolayı hibe verdiğini aktaran Çalış, “Özel politika dediğimiz bizim gruplarımız var. Bu gruplarda eski hükümlü ve engelliler İŞKUR’un hibe desteklerinden yaralanıp kendi işlerini kuruyorlar. Karabük’te de bu uygulamayı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Yeni başvuru dönemi

Çalış, gelecek aylarda yeni hibe destekleriyle ilgili başvuruların başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti; “Kendi işini kurmak isteyen gerek hayvancılık gerekse diğer ticaretle uğraşacak engelli veya eski hükümlülere hibe desteği yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda bir engellinin 65 bin liraya kadar hibe desteğinden yaralanması mümkün. Bir eski hükümlü de 15 bürüt asgari ücret tutarında hibe desteğinden yaralanabilir. Vatandaşlarımızı hibe desteklerine başvuru yapmaya çağırıyorum.”
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