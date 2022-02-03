Halk TV PKK yanlısının kurgusunu “hükümet destekçisi saçmaladı” diye yayınladı

Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında, "ironi videolar" paylaşan PKK yanlısı bir sosyal medya kullanıcısının kurgu videosu, paylaşıldı.
Sosyal medyada 'Vartolu Ozer' adını kullanan şahıs, o videoda "Enerji Bakanlığı’nın ayçiçek yağı rezervi bulduğunu" söylüyor. Aşağılama amacıyla bazı ifadeler kullanıyor.
HÜKÜMET DESTEKÇİSİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Videoyu anlamayan Halk TV, görüntüleri şahısın hükümet yanlısı olduğunu söyleyerek "hükümet destekçisi vatandaş saçmaladı" şeklinde ekrana verdi.
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE DALGA GEÇTİ
'Vartolu Ozer', daha önce de HDP aracılığıyla PKK kamplarına götürülen çocukları için HDP binası önünde nöbet tutan ailelerle dalga geçtiği bir video paylaşmıştı.