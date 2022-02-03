Gündem Halk TV PKK yanlısının kurgusunu hükümet destekçisi saçmaladı diye yayınladı
POLİTİKA

Halk TV PKK yanlısının kurgusunu “hükümet destekçisi saçmaladı” diye yayınladı

Sosyal medyada Vartolu Ozer adını kullanan PKK yanlısının, “Enerji Bakanlığı’nın ayçiçek yağı rezervi bulduğuna” yönelik kurgu videosu, Halk TV ekranlarında “hükümete destek veren vatandaş saçmaladı” şeklinde yayınlandı. Videosu paylaşılan ‘Vartolu Ozer’, daha önce de evlat nöbeti tutan ailelerle dalga geçmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV PKK yanlısının kurgusunu “hükümet destekçisi saçmaladı” diye yayınladı
Halk TV ekranlarındaki o görüntü.

Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında, "ironi videolar" paylaşan PKK yanlısı bir sosyal medya kullanıcısının kurgu videosu, paylaşıldı.

PKK yanlısının kurgu videosu Halk TV'de “hükümet destekçisi saçmaladı” diye yayınlandı
OYNAT 01:26
PKK yanlısının kurgu videosu Halk TV'de “hükümet destekçisi saçmaladı” diye yayınlandı
Sosyal medyada Vartolu Ozer adını kullanan PKK yanlısının, “Enerji Bakanlığı'nın ay çiçek yağı rezervi bulduğuna” yönelik kurgu videosu, Halk TV ekranlarında “hükümete destek veren vatandaş saçmaladı” şeklinde yayınlandı. Videosu paylaşılan 'Vartolu Ozer', daha önce de evlat nöbeti tutan ailelerle dalga geçmişti.

Sosyal medyada 'Vartolu Ozer' adını kullanan şahıs, o videoda "Enerji Bakanlığı’nın ayçiçek yağı rezervi bulduğunu" söylüyor. Aşağılama amacıyla bazı ifadeler kullanıyor.

HÜKÜMET DESTEKÇİSİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Videoyu anlamayan Halk TV, görüntüleri şahısın hükümet yanlısı olduğunu söyleyerek "hükümet destekçisi vatandaş saçmaladı" şeklinde ekrana verdi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE DALGA GEÇTİ

'Vartolu Ozer', daha önce de HDP aracılığıyla PKK kamplarına götürülen çocukları için HDP binası önünde nöbet tutan ailelerle dalga geçtiği bir video paylaşmıştı.

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