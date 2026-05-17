İki gün sonra Gazze’de olacağız

14 Mayıs’ta Marmaris’ten tekrardan yelken açtık. Bizi dalgalar karşıladı. Bir aydır yoldayız bu kadar fazla dalga görmemiştik. Hava koşulları bizi çok zorladı. Hızımızı düşürdük bazense sadece yelkenimizle devam ettik. Bir gün bu şekilde ilerledik. Teknemizin içindeki her şey devrildi. İlk kez yola çıkanlar da çok zorlandı. Bazı arkadaşlarımız rahatsızlandı ama yola devam ettik. Sabahında ise Antalya’da bir koya kısa bir süreliğine demir attık. Burada hem havanın düzelmesini bekliyoruz hem de planlamamızı yapıyoruz. Zamanı teknelerimizde geçiriyoruz, karaya çıkış yapmadık. Ne zaman yola çıkacağımız belli değil bunu kaptanlar ve tekne organizatörleri biliyor. Biz ise plana uyum sağlıyoruz. Artık Gazze’ye çok az bir süre kaldı. Bunun farkında olarak ilerliyoruz. Tekrar demir aldığımızda belki de 2 g ün sonra Gazze’de olacağız. Bunun heyecanıyla bekliyoruz. Aynı zamanda da kara konvoyunu da takip ediyoruz. Ya karadan ya da denizden abluka kırılacak. Yüzlerce aktivist bunun için mücadele ediyor. Bu arada geçen filoda Ersin abi başlatmıştı. Bu filoda da gazeteci olarak ben çağırı yapayım. Sumud’a destek vermek için özellikle gençlerden ve hanımefendilerden mavi kurdele takmalarını istiyoruz. Şimdi destek zamanı.