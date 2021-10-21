Gündem İngiltere Türkiyeden SİHA alacak iddialarının gölgesinde kritik temas
ANKARA

'İngiltere Türkiye'den SİHA alacak' iddialarının gölgesinde kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın alacağı öne sürülen İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace ile NATO Karargahı'nda görüştü.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Türkiyeden SİHA alacak iddialarının gölgesinde kritik temas: Bakan Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Hulusi Akar - Ben Wallece

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de görüştü.

"TÜRKİYE İNGİLTERE'DEN SİHA ALACAK" İDDİASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye'den SİHA talep eden İngiltere için, "Onlara SİHA'lar konusunda farklı seçenekleri sunduk." demişti.

YUNAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile de bir araya gelerek; Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara’da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiğini ifade etti.

Bakan Akar - Panagiotopoulos
Bakan Akar - Panagiotopoulos

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