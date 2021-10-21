'İngiltere Türkiye'den SİHA alacak' iddialarının gölgesinde kritik temas

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de görüştü.

"TÜRKİYE İNGİLTERE'DEN SİHA ALACAK" İDDİASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye'den SİHA talep eden İngiltere için, "Onlara SİHA'lar konusunda farklı seçenekleri sunduk." demişti.

YUNAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile de bir araya gelerek; Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara’da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiğini ifade etti.

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