İsrail'e zorlayıcı tedbirler şart

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Brezilya'nın Rio De Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Erdoğan, liderlerle görüşmeler yaparak bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam Başbakanı Pham Minh ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelip sohbet eden Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı. Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.