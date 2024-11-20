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İsrail'e zorlayıcı tedbirler şart

İsrail'e zorlayıcı tedbirler şart

04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da vahşetin dozunu her geçen gün artırdığını ifade ederek “Bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. İsrail'e zorlayıcı tedbirler uygulanması şart” dedi. G20 Zirvesi için gittiği Brezilya’da basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki yeni gerilim için de “Olumlu gelişmeler değil. Yeni Amerikan yönetiminin barış için daha cesur adımlar atmasını ümit ediyoruz. Savaşı körükleyecek adımları doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anthony Albanese ve Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Brezilya'nın Rio De Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Erdoğan, liderlerle görüşmeler yaparak bölgesel ve küresel konuları ele aldı.


Şi Cinping ve Recep Tayyip Erdoğan

DÜNYA BARIŞI İÇİN İSRAİL'İ DURDURUN

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam Başbakanı Pham Minh ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelip sohbet eden Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı. Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.




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