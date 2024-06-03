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İYİ Parti'de bir ayrılık daha: Horasan Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın ardından Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de partisinden istifa etti.

09:40 - 3/06/2024 Pazartesi
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Müsavat Dervişoğlu - Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Müsavat Dervişoğlu - Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de sular durulmuyor. 31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partiden istifa etti. Partiden geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti.



Dervişoğlu'na 'başarılar' dilemişti


9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir,
"En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum"
ifadelerini kullanmıştı.



#İYİ Parti
#Erzurum
#Müsavat Dervişoğlu
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