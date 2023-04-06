KADEM'den siyasi partilere anlamlı çağrı: Meclis'te daha çok kadın görmek istiyoruz

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), vakıf üyeleri ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM’de kadın temsilinin önemini bir kez daha hatırlattı. KADEM tarafından yapılan açıklamada, TBMM'de kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurum olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Siyasi parti ve kamuoyuna çağrı! Karar alma mekanizmalarında ve TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz
Kadın ve Demokrasi Vakfı üye ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM’de kadın temsilinin önemini bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz.
'Eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerek'
'Eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerek'
Çünkü TBMM; kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurumdur.
Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz.
'Kadın adaylara listelerin üst sıralarında yer verilmeli'
'Kadın adaylara listelerin üst sıralarında yer verilmeli'
Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır.
Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz.
Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz."
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1 hour ago