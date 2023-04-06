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KADEM'den siyasi partilere anlamlı çağrı: Meclis'te daha çok kadın görmek istiyoruz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), siyasi partilere 'Karar alma mekanizmalarında ve TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz' diyerek kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermeleri çağrısında bulundu. Vakıftan yapılan açıklamada, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğinin altı çizilerek, kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesinin, demokratik toplumun gerekliliği olduğu vurgulandı.

11:22 . 6/04/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), vakıf üyeleri ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM’de kadın temsilinin önemini bir kez daha hatırlattı. KADEM tarafından yapılan açıklamada, TBMM'de kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurum olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi parti ve kamuoyuna çağrı! Karar alma mekanizmalarında ve TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz
Kadın ve Demokrasi Vakfı üye ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM’de kadın temsilinin önemini bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz.

'Eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerek'

Çünkü TBMM; kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurumdur.
Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz.

'Kadın adaylara listelerin üst sıralarında yer verilmeli'

Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır.
Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz.
Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz."

KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda ödüller dağıtıldı
KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda ödüller dağıtıldı

KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda finale kalan katılımcılar ödüllerini aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye'de başarılı kadın girişimci sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.

KADEM Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu
KADEM Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri nedeniyle Edremit Belediye Başkanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şube Başkanı ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.Adliye önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve ÇYDD Edremit Şubesi tarafından düzenlenen törenin skandal bir gösteriye sahne olduğunu söyledi. Sarı, 'Türk halkının topyekun verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir. Cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmek en basit ifadesiyle ilkelliktir. Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır.' dedi.


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