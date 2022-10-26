Kadın Batı'da da mağdur: KADEM 'Kültürel Kodlar ve Kadın' temalı bir zirve düzenleyecek

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği “5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”, 4-5 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. 2 yılda bir düzenlenen zirvenin bu yılki ana teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olarak belirlendi. Dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Oturuma, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya Macaristan ve Singapur’dan bakanlar düzeyince katılım olacak.

KADIN FITRATINA TERS ÖRFLER

Zirve öncesi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi ve zirveyle ilgili merak edilen soruları cevapladı. Gümrükçüoğlu, kadını mağdur eden belli kültürel kodlar olduğunu dile getirerek, “Kadını dezavantajlı duruma düşüren, mağdur eden belli totemler, inanışlar, ön yargılar, örfler var. Bunlar ne kadar adil, ne kadar insan onuruna yaraşıyor, kadın fıtratına uygun? Bunları masaya yatırmakta tartışmakta fayda var” dedi. Ayrıca “mağdur” kavramının genelde Doğu’daki kadınlar için kullanıldığını hatırlatan Gümrükçüoğlu kültürel kodlardan kaynaklanan mağduriyetin sadece Doğu toplumlarına ait olmadığını daha geniş bir çerçeveden bakmak gerektiğini dile getirerek, “Geçtiğimiz aylar KADEM olarak Paris’te bulunduk. Batı ülkelerinde bile hala çalışan kadınların eşit ücret için verdiği mücadele söz konusu. Biz de tüm kadınların mağduriyetlerini masaya yatırmak istedik.” şeklinde konuştu.

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MAĞDUR KADIN TANIMI TARTIŞILSIN

Kadının bugüne kadar belli kalıplar içinde tartışıldığını hatırlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise mağdur kadının yeniden tartışılması gerektiğinin altını çizdi. Bayraktar, bugüne kadar Afganistan’da peçenin arkasındaki kadın, ya da Suriye’deki mülteci kadının mağdur kadın olarak ele alındığını oysa Batı’da da çok mağdur kadın olduğunu ve çok da özgür olmadığını hatırlatarak, “Dolayısıyla yüzeysel kodları, etiketleri sorgulayacak bir zirve olacak” diye konuştu.

LGBT’YE KARŞI AİLE KORUNSUN

LGBT konusunda tartışmaları ise uzmanların bu konudaki görüşlerinden yola çıkarak değerlendiren Bayraktar şunları söyledi: “Bu eğilimlere gidenlerin çoğunluğunda 0-6 yaş arasında yaşanan travmalar, yanlış muameleler ve genellikle de anne baba arasında yaşanan olumsuzlukların etkili olduğu uzmanlarca söyleniyor. Dolayısıyla bizim şiddete karşı mücadelemiz ya da ailede kadını daha saygın bir noktaya taşımak için yaptığımız çalışmalarımız aslında çocukların daha sağlıklı anne baba rol modellerini görebilmelerini sağlıyor. Bazı kesimler LGBT’ye karşı duralım ailemizi koruyalım diyor. Tamam da aileler bozulduğu için zaten LGBT’te artış oldu. Ne oldu da bu eğilimler görüldü. İlk başta ailenin içine ama sağlıklı bir şekilde dönmemiz lazım.” Zirveyi takip etmek için ‘www.kadinveadaletzirvesi.org’ adresi üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor.

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Zirveye uluslararası isimler katılacak

Zirvede özne olarak kadın, kadının iş gücüne katılımı, gündelik hayat ve kamusal alan deneyimleri ile sanat dünyasında kadın imgeleri gibi konular aktivist, gazeteci, bilim insanları ve sanatçılar tarafından tartışılacak. Afganistanlı siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere’nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, “Dünya Tesettür Günü” adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid ve aktör Reshad Strik gibi önemli isimler zirvede ağırlanacak.