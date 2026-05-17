Kara konvoyu yeniden yolda

04:0017/05/2026, Pazar
Libya
Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Konvoyu, Libya’daki bekleyişin ardından yeniden yola çıktı. Konvoyda yardım konteynerleri, mobil evler ve ambulanslar da bulunuyor.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve bir süredir Libya’nın batısındaki Zliten kenti yakınlarında bekletilen Küresel Sumud Konvoyu yeniden yoluna devam ediyor. Başkent Trablus’un 140 kilometre batısındaki Zliten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoydaki aktivistlerin pasaport kontrolü işlemlerini bitirdi. Konvoy işlemlerin bitmesiyle 5,5 saatlik bekleyişin ardından kaldığı yerden Gazze’ye doğru yoluna devam etmeye başladı.

350’DEN FAZLA AKTİVİST VAR

Önceki gün öğle saatlerinde Trablus’un batısındaki Zaviye kentinden yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor. Konvoyda ayrıca Gazze’ye ulaştırılmak üzere 30’u insani yardım malzemesi, 20’si mobil ev toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.



